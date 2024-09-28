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Kırıkkale'de kaza! 1'i ağır 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 03:44
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Kırıkkale’de kaza! 1’i ağır 2 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil bariyerlere çaptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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