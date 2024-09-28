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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı! Birçok ilde sağanak yağışlar etkili olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 03:34
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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı! Birçok ilde sağanak yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumuna ilişkin yeni tahminleri tarafından yayınlandı. Yayımlanan rapora göre hafta sonu yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. Pazartesi gününden itibaren ise birçok ilde gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durumu raporu...

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