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Bursa'da korkunç olay! Feribotta ceset bulundu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 04:06
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Bursa’da korkunç olay! Feribotta ceset bulundu

BURSA'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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