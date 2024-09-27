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Uzmanlardan çarpıcı uyarı: Haritada olmasa bile deprem yaşanabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:37 Güncelleme: 27.09.2024 09:40
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Uzmanlardan çarpıcı uyarı: Haritada olmasa bile deprem yaşanabilir

Çarşamba günü Tatvan'da yaşanan depremin ardından uzmanlar bölgedeki deprem riskine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Hamdi Alkan normalde diri fay hattı haritasında yer almayan bölgelerin de deprem üretme potansiyeli olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

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