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Kayseri'de korku saçan grubu polis çökertti: 9 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:47 Güncelleme: 27.09.2024 09:47
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Kayseri’de korku saçan grubu polis çökertti: 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 6 farklı suçu beraber işledikleri belirlenen 9 kişi yakalandı.

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