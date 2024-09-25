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Bitlis'te korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 15:04 Güncelleme: 25.09.2024 15:27
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Bitlis’te korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyuruldu. Saat 14.50'de yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak paylaşıldı. İşte detaylar...

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