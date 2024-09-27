27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:31 Güncelleme: 27.09.2024 09:31
ABONE OL
Aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Hurda yığınına dönen otomobilde 4 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör