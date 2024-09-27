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Elazığ'da otomobiller birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 20:38
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Elazığ’da otomobiller birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

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