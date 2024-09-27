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Zühri Ahir namazı nedir, ne zaman kılınır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 21:14
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Zühri Ahir namazı nedir, ne zaman kılınır?

Halk arasında sıkça duyulan Zühri Ahir namazı, özellikle Cuma namazı ile öğle namazı arasında bir bağlantıya sahip olduğu bilinen bir ibadettir. İslam inancında, belirli olayları önlemek ve manevi huzura ermek amacıyla kılınan bu namaz, belirli kurallar çerçevesinde yerine getirilir. Peki, Zühri Ahir namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte bu özel ibadet hakkında merak edilen tüm detaylar…

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