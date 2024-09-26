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Çankırı'da yerin metrelerce altında sağlık arıyorlar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 13:21
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Çankırı’da yerin metrelerce altında sağlık arıyorlar

Çankırı'da hayata geçirilen proje çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen KOAH hastaları, Hititler'den kalan ve yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarasında tedavi ediliyor.

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