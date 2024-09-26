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Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 13:14
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Ankara’da emlakçıya silahlı saldırı kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Çağrı Uzun, kar maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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