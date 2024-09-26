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İstanbul'da kadın cesedi bulundu! Kimliği tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 13:25 Güncelleme: 26.09.2024 13:27
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İstanbul’da kadın cesedi bulundu! Kimliği tespit edildi

Avcılar Denizköşkler Mahallesi sahilinde kayalıkların dibinde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 26 yaşındaki Dilek A.'ya ait olduğu tespit edildi.

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