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Gaziantep'te vinç kazası! Çalışırken üzerine düştü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 16:08
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Gaziantep’te vinç kazası! Çalışırken üzerine düştü

Gaziantep'te bir vincin bomu inşaatta çalışan işçinin üzerine düştü. 20 yaşındaki Furkan Bozkurt, kaza nedeniyle hayatını kaybederken; olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

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