A Haber olay yerinde! İzmir’de feci kaza

İzmir Konak’ta otomobil alt geçide düştü. 3 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları o noktadan aktardı. Er, “Aracın içerisinde 5 kadın vardı. Hasta ziyaretinden gittikleri ifadeleri var. Şu an itibariyle araç çekici ile birlikte götürülüyor. Bütün hava yastıkları patlamış. 3’ü hayatını kaybetti 2’si ise yaralandı. Yakınları olay yerine geldi. Yaklaşık 6,5 – 7 metreden daha fazla yükseklikten burun üstü çakılıp ardından ters döndü. Konuştuğum görgü tanıklarından bir tanesi aracı çevirmeye çalıştıklarını ve büyük gayret sarf ettiklerini ifade ettiler.” dedi.

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