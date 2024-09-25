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Bu yöntemle soğan doğrarken ağlama derdi tarihe karışacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 13:37
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Bu yöntemle soğan doğrarken ağlama derdi tarihe karışacak!

Yemek yaparken en zorlu aşamalardan biri soğan doğramak, pek çoğumuzun gözyaşlarına boğulmasına neden oluyor. Ancak mutfakta hayatı kolaylaştıracak basit bir yöntem var: Bıçağa damlatılacak birkaç damla ile bu sıkıntıyı kökünden çözmek mümkün! Hangi ürün mü bu? İşte göz yaşartmayan soğan doğrama sırrı...

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