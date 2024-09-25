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Eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı! Polise silah çekip direndi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 09:25
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Eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı! Polise silah çekip direndi

Bursa'da eski boksör olduğu öğrenilen ve 26 suç kaydı bulunan bir şahıs gece saatlerinde son ses müzik açarak mahalleyi ayağa kaldırdı. Komşuların araması sonucu olay yerine gelen polisler şahsı gözaltına almak istedi. Polise direnen şahıs silah çekti.

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