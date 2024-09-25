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Eczacılar günü ne zaman? Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? İşte anlamlı kutlama mesajları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:01
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Eczacılar günü ne zaman? Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? İşte anlamlı kutlama mesajları

Eczacılar Günü, her yıl sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan eczacılık mesleğinin değerini vurgulamak amacıyla kutlanıyor. 2024 yılında bu özel gün, 25 Eylül tarihinde kutlanacak. Eczacıların hasta bakımındaki kritik rolü, ilaçların güvenli ve etkili kullanımındaki katkıları ve sağlık danışmanı olarak topluma sağladıkları destek, bu günde bir kez daha hatırlanıyor. Bu anlamlı gün dolayısıyla birçok kişi, eczacıları onurlandırmak için özel mesajlar paylaşıyor.

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