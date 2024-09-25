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Otlukbeli Gölü görenleri hayran bırakıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 09:11
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Otlukbeli Gölü görenleri hayran bırakıyor

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye'de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.

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