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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın için 88 bin yıla kadar hapis talebi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 13:51 Güncelleme: 25.09.2024 14:01
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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın için 88 bin yıla kadar hapis talebi

Çiftlik Bank ana davasında savcı mütalaasını verdi. Elebaşı olmakla suçlanan Mehmet Aydın’ın 4414 müşteki yönünden ve 3 ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapsi talep edildi.

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