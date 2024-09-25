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Aksaray'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 14:48
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Aksaray’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kazaya ilişkin minibüs sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

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