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Sapanca Gölü'nde kayıklar karaya oturdu! Su seviyesinde alarm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 15:14
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Sapanca Gölü’nde kayıklar karaya oturdu! Su seviyesinde alarm

Sakarya'da bulunan Sapanca Gölü'nün suyu tam 17 metre çekilirken göl içindeki kayıklar tamamen karaya oturdu. SASKİ tarafından yapılan açıklamada "Su kaynakları sınırsız değil, tasarruflu kullanalım." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

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