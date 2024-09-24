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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ahırdaki 2 izmarit incelenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 12:35 Güncelleme: 24.09.2024 12:45
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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ahırdaki 2 izmarit incelenecek

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Narin'in öldürüldüğü iddia edilen ahırda Jandarma personeli nöbetini sürdürürken, ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için laboratuvara götürüldü.

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