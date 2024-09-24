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Suriye ve Irak'ta operasyon! MSB duyurdu: 3 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 11:33 Güncelleme: 24.09.2024 11:35
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Suriye ve Irak’ta operasyon! MSB duyurdu: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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