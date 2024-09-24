Kamera görüntülerinde ne var? Narin cinayeti soruşturmasında son durum

Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler var. Köyde DNA izleri arandı, adli tıp raporunda ise diş izlerine ilişkin tespitler yapıldı. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un dile getirdiği yeni kamera görüntülerinde neler var? Son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN