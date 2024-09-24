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İstanbul'da dehşet anları! Pompalı tüfekle vurup kaçtılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 24.09.2024 13:37 Güncelleme: 24.09.2024 13:43
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İstanbul’da dehşet anları! Pompalı tüfekle vurup kaçtılar

İstanbul Bayrampaşa'da park nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Baba ve oğlu, tartıştıkları börekçiyi pompalı tüfekle vurarak olay yerinen kaçtı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, baba ve oğlu yakaladı.

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