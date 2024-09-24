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Bariyerlere çarpan motosikletli öldü: Yakınları gözyaşı döktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 13:36
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Bariyerlere çarpan motosikletli öldü: Yakınları gözyaşı döktü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Otospi sonrasında şahsın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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