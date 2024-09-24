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Çinli turiste sokak ortasında taciz! Genç kızın yardım çığlıklarına esnaf koştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 13:57
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Çinli turiste sokak ortasında taciz! Genç kızın yardım çığlıklarına esnaf koştu

Çin'den Türkiye'ye turistik gezi için gelen Pu W, Kadıköy'de yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre genç kadın, kendisiyle tanışmak için yanına gelen Murat B. tarafından sokak ortasında tacize uğradı. Genç kadını çevredeki esnaflar kurtarırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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