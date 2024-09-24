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14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene tahliye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 13:12 Güncelleme: 24.09.2024 13:19
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14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene tahliye

Gaziosmanpaşa'daki özel bir okulda İspanyol öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki B.N.Ç. 14 yaşındaki öğrencisi M.A. ile sevgili oldu. 14 yaşındaki genç verdiği ifadede öğretmeninin kendisini evine davet ettiğini ve 4 kez cinsel ilişkiye girdiklerini ifade etti. Olay sonrası şubat ayında tutuklanan öğretmen B.N.Ç'nin tahliye edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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