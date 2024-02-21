İstanbul'da özel okulda mide bulandıran olay! Kadın öğretmen 7. sınıf öğrencisiyle birlikte oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Özel bir okulda İspanyolca öğretmeni olarak görev yapan Betül Nisa Ç., 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A. ile birliktelik yaşadı. Öğrenci ile öğretmenin birlikteliği, çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıkarken; öğretmen tutuklandı.