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Haberler Galeri İstanbul'da özel okulda mide bulandıran olay! Kadın öğretmen 7. sınıf öğrencisiyle birlikte oldu

İstanbul'da özel okulda mide bulandıran olay! Kadın öğretmen 7. sınıf öğrencisiyle birlikte oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Özel bir okulda İspanyolca öğretmeni olarak görev yapan Betül Nisa Ç., 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A. ile birliktelik yaşadı. Öğrenci ile öğretmenin birlikteliği, çocuğun ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıkarken; öğretmen tutuklandı.

Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:14
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İstanbul’da özel okulda mide bulandıran olay! Kadın öğretmen 7. sınıf öğrencisiyle birlikte oldu

İstanbul'da bulunan özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmen 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı.

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İstanbul’da özel okulda mide bulandıran olay! Kadın öğretmen 7. sınıf öğrencisiyle birlikte oldu

Skandal olay Muhammed A.'nın ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Betül Nisa Ç., isimli öğretmen özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.

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İstanbul’da özel okulda mide bulandıran olay! Kadın öğretmen 7. sınıf öğrencisiyle birlikte oldu

Genç öğretmen aynı zamanda ek gelir olması amacıyla sosyal medya platformlarında açtığı sayfa üzerinden kendi ürettiği takıları satıyordu.

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İstanbul’da özel okulda mide bulandıran olay! Kadın öğretmen 7. sınıf öğrencisiyle birlikte oldu

Olay günü öğrencisi Muhammed A., öğretmenine sosyal medya üzerinden kendisini eklemesini isteyen bir mesaj gönderdi.

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İstanbul’da özel okulda mide bulandıran olay! Kadın öğretmen 7. sınıf öğrencisiyle birlikte oldu

KADIN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİYLE SEVGİLİ OLDU
Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen Betül Nisa Ç.'ye öğrencisi ısrarlı davranışlarda bulunup çok para kazandığını biraz da kendisiyle paylaşmasını söyledi.