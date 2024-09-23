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Ümraniye’de polise silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 01:30 Güncelleme: 23.09.2024 06:26
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Ümraniye’de polise silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1’i polis 2 yaralı

Ümraniye'de polisin denetim noktasında silahlı saldırı gerçekleşti. Polis tarafından durdurulan şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 polis şehit oldu, 1'i polis 2 kişi ise yaralandı.

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