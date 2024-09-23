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Valilik duyurdu! Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 01:00 Güncelleme: 23.09.2024 01:03
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Valilik duyurdu! Zonguldak’ta eğitime bir gün ara verildi

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün (23 EYLÜL 2024) için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

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