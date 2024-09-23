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Park halindeyken freni boşaldı dehşet saçtı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 06:33
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Park halindeyken freni boşaldı dehşet saçtı

Burdur'da park halindeyken freni boşalan tır dehşet saçtı. Önünde duran 5 araca çarpan tırı durdurmak isteyen sürücünün de bacağı aracın altında kaldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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