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Dünyanın ilk ekmeği THY yolcularının beğenisine sunuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 23.09.2024 10:44
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Dünyanın ilk ekmeği THY yolcularının beğenisine sunuldu

Türk Hava Yolları (THY) Taş Tepeler Bölgesi'ndeki çalışmalarda ortaya çıkan ilk evcilleştirilmiş buğday tanelerinden üretilen 12 bin yıllık ekmeği, New York uçuşunda business class yolcuların beğenisine sundu.

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