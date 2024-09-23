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Marmara ve Karadeniz için kuvvetli yağış alarmı! Okullar tatil edildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 06:53 Güncelleme: 23.09.2024 06:59
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Marmara ve Karadeniz için kuvvetli yağış alarmı! Okullar tatil edildi

Hava durumuna ilişkin yeni tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Açıklanan verilere göre bugün (23 Eylül 2024) özellikle Marmara ve Karadeniz'in bir kısmı için "kuvvetli yağış" alarmı verildi. Zonguldak'ta beklenen yağış nedeniyle okullar tatil edildi. Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Trabzon için sarı; Zonguldak ve Bartın için ise turuncu alarm verildi. 5 günlük tahmin haritasında ise yurt genelinde yarın itibarıyla yağışın yerini güneşe bırakacağı belirtildi.

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