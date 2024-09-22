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Trabzon'daki selden acı haber! Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 19:05 Güncelleme: 22.09.2024 19:20
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Trabzon’daki selden acı haber! Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağış felakete döndü. Yağış sonrası çok sayıda ev ve iş yerini bu basarken Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, heyelanın yaşandığı Sürmene'de kişinin kaybolduğunu açıklamıştı. Bugün arama çalışmaları sonucu işitme engelli Ali Kemal Demir adlı vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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