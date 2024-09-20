21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzon'da sel! Ev ve iş yerlerini su bastı! Bir kişi kayıp...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 17:56 Güncelleme: 21.09.2024 09:41
ABONE OL
Trabzon’da sel! Ev ve iş yerlerini su bastı! Bir kişi kayıp...

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde etkili olan yağış sonrası çok sayıda ev ve iş yerini bu basarken sokaktaki vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Bazı yollar trafiğe kapanırken Araklı Devlet Hastanesi de sel nedeniyle tahliye edildi. Diğer yandan Vali Aziz Yıldırım, Sürmene ilçesinde işitme engelli Ali Kemal Demir adlı kişiden haber alınamadığını ve şahsın her yerde arandığını ifade etti. Bölgede A Haber mikrofonlarına konuşan bir vatandaş duygu dolu anlar yaşarken "Ben böyle bir felaket görmedim" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör