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Mardin’de 2 gün süren kavgada kanlı son! Çok sayıda yaralı var

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 20:36
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Mardin’de 2 gün süren kavgada kanlı son! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Taşların sopaların havada uçuştuğu kavgayı olay yerine ihbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri ayırdı. Bugün tekrar karşılaşan aileler yine kavga etti ve 7 kişi yaralandı.

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