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Ankara'da küçük çocuğun korkunç ölümü! 10. kattan düştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 18:29 Güncelleme: 22.09.2024 18:31
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Ankara’da küçük çocuğun korkunç ölümü! 10. kattan düştü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde camı kapatmak isteyen 7 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek 10. katta aşağı düştü. Dehşet olayda hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

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