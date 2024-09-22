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Çorum'da feci kaza! Çekiciye çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 22.09.2024 15:22
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Çorum’da feci kaza! Çekiciye çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çekiciye çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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