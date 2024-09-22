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Muşlu şehidin son videosu yürek dağladı! Sözleri duygulandırdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 22:34 Güncelleme: 22.09.2024 22:37
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Muşlu şehidin son videosu yürek dağladı! Sözleri duygulandırdı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın son videosu ortaya çıktı. Muşlu şehit son görüntülerinde “Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak” ifadelerini kullandı. Bu görüntüler yürekleri dağladı." dedi. Şehidin o anları görenleri duygulandırdı.

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