22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da sağanak yağış sele neden oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 22:23
ABONE OL
Elazığ’da sağanak yağış sele neden oldu!

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası taşan dereler sele neden oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör