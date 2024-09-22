23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sağlık Bakanı Memişoğlu "Uluslararası Organ Nakli Kongresi"nde konuştu! "En iyi 5 ülkeden biriyiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 23:24 Güncelleme: 22.09.2024 23:30
ABONE OL
Sağlık Bakanı Memişoğlu Uluslararası Organ Nakli Kongresinde konuştu! En iyi 5 ülkeden biriyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Kongresi'ne katılım sağladı. Organ naklinde Türkiye'nin başarılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Türkiye bugün 76 böbrek nakil merkezi, 52 karaciğer nakil merkezi, 15 kalp nakil merkezi, 2 akciğer nakil merkeziyle ve etik kurullar kontrolünde 2020 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin bir yıllık yaşam sürelerinin yüzde 95 civarında olduğu, esasında organ naklini dünyada ilk en iyi yapan 5 ülkesinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör