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Kırıkkale'de sel felaketi! Köy yolu ırmağa döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 05:36 Güncelleme: 22.09.2024 05:37
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Kırıkkale’de sel felaketi! Köy yolu ırmağa döndü

Kırıkkale'de sağanak yağışın ardından derenin taşmasıyla köy yolu adeta ırmağa döndü. Meydana gelen selde bir ev ve mandıra sular içinde kaldı. Köyde yaşayan Adem Tanrıverdi, "Yaklaşık 12 ton arpa ve buğdayımız ziyan oldu. Eşyalar kullanılamaz durumda. Küçük kızım sel sularına kapıldı ama komşumuz sayesinde kurtuldu." dedi.

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