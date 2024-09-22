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İstanbul'da korkunç kaza! 1 ölü 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 05:27
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İstanbul’da korkunç kaza! 1 ölü 1 yaralı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Yaver Fatih Öztürk yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünel içerisinde savrularak kaza yaptı. Kazada Öztürk hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı.

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