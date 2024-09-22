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Van'da korkutan yangın! Ekipler müdahale etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 06:29
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Van’da korkutan yangın! Ekipler müdahale etti

Van'ın Tuşba ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

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