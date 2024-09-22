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Silivri’de korkunç kaza! Araç uçurumdan araç uçtu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 17:40
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Silivri’de korkunç kaza! Araç uçurumdan araç uçtu

Silivri'de yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Boşnak Bahçe mevkiinde meydana gelen kazada araç henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Korku dolu kazada 1 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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