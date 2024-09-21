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Sağanak yağış etkili oldu! İstanbul'daki barajlarda doluluk yükselişe geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 15:09 Güncelleme: 21.09.2024 15:17
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Sağanak yağış etkili oldu! İstanbul’daki barajlarda doluluk yükselişe geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir İstanbul için uyarıların ardından gece ve sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı son yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçerek yüzde 40,70'e ulaştı.

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