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Bitlis-Siirt yolunda 3 otomobil kaza yaptı: 8 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 14:54
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Bitlis-Siirt yolunda 3 otomobil kaza yaptı: 8 yaralı

Bitlis-Siirt kara yolunda 3 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Siirt illerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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