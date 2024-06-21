İstanbul’da barajların doluluk oranı gerilemeye devam ediyor





Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 293,09 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 526 milyon 18 bin metreküp olarak hesaplandı.



Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 635,41 milyon metreküp olarak kaydedildi. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 192 bin metreküp olarak ölçüldü.