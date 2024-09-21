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Uşak'ta Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 11:16
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Uşak’ta Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırlarındaki Blaundos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, Roma Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eser, tarihimizin zengin mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

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